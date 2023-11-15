مؤسسة وثيقة وطن تعلن أسماء الفائزين بجائزة هذي حكايتي 2023

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة وثيقة وطن عن أسماء الفائزين بجائزة هذي حكايتي لعام 2023 لأفضل قصة واقعية قصيرة.

وعن الفئة الأولى (للأعمار ما دون 18 سنة) منحت الجائزة الذهبية لحنين سليم (اللاذقية)، والجائزة الفضية جاءت مناصفة لإبراهيم أحمد (اللاذقية) والملقب بابن سورية (الرقة)، أما الجائزة البرونزية فقد مُنحت مناصفة أيضاً لكل من لجين اللحام (دمشق) وبشر حامد (حماة).

وجائزة الفئة الثانية (للأعمار من 19 حتى 30) منحت الجائزة الذهبية لمحمود حيدر (ريف دمشق) والجائزة الفضية لربيع حميشة (اللاذقية) و البرونزية مُنحت مناصفة لمعاذ اجبارة (إدلب) وزينب الحبش (دير الزور).

أما الفئة الثالثة (للأعمار من 31 حتى 45) حاز الجائزة الذهبية أحمد حلاق (إدلب) والفضية متيم العلي (طرطوس)، أما البرونزية مُنحت مناصفة لعلا محمود (حماة) وفردوس نعمان (طرطوس).

وعن الفئة الرابعة (للأعمار ما فوق 45) منحت الجائزة الذهبية لإيمان الدرع (ريف دمشق) و الفضية مناصفة لمعين صالح (حمص) وطليعة الصياح (دير الزور)، و البرونزية مُنحت لسلاف السلامه (حمص).

يُذكر أن جائزة “هذي حكايتي” اُعتمدت في مؤسسة وثيقة وطن كجائزة سنوية، وتُعدّ مشروعاً من ضمن مشاريع المؤسسة التي تهدف إلى التشجيع على الكتابة التوثيقية للوقائع ونشر ثقافة التأريخ الشفوي.

رشا محفوض

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