عروض وثائقية ومخطوطات أكاديمية حول القدس في ندوة بكلية الآداب بدمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “الإسهامات الأكاديمية الجامعية في التأريخ للقدس” نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية واتحاد المؤرخين العرب والاتحاد العام للحرفيين، واتحاد الكتاب العرب ندوة علمية بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين.

وقدم المشاركون في الندوة عروضا وثائقية ومخطوطات ودراسات لأكاديميين جامعيين كتبوا عن القدس خلال مرحلة طويلة من الزمن وحتى اللحظة الحالية.

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عدنان مسلم أشار إلى أهمية الندوة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا في كلية الآداب الذين يركزون على الجانب التوثيقي ولا سيما في أقسام الآثار والتاريخ وعلم الاجتماع، حيث يعتبر هذا الأمر مادة علمية يختارون من خلالها موضوعات في إطار التاريخ والتراث.

رئيس الجلسة الأولى الدكتور فاروق اسليم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب أوضح أن الندوة تحمل جانبين: الأول وفاء أساتذة الجامعات لأساتذتهم الذين أسسوا قسم التاريخ في جامعة دمشق، والآخر اختيار موضوع “القدس” التي تعتبر مركز الصراع في المنطقة، لافتاً إلى أهمية تزامن عقد الندوة مع الانتصارات المهمة التي يسطرها الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

الدكتور عبد الله السليمان أستاذ في قسم التاريخ بالكلية تحدث عن دور أساتذة التاريخ القديم بالجامعة بالتوثيق لتاريخ القدس القديم، مستعرضاً أبرز الأعمال في هذا المجال وأهمية القدس ومحاولات سرقة اليهود للتراث اللامادي للشعب الفلسطيني وتزوير اليهود للتاريخ الفلسطيني.

أما الجلسة الثانية فترأسها الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية -سورية، وتناولت موضوع الصراع مع العدو الصهيوني من ناحية الجانب العلمي والمعرفي، لافتاً إلى أن العدو يستخدم طاقاته وإمكانياته في سبيل تحقيق أهدافه وإخضاع الآخر، إضافة إلى امتلاكه عقلاً إجرامياً، لذا من الضروري قراءته بشكل دقيق ومواجهته بالعلم والمعرفة والإيمان والعقيدة.

الباحث الدكتور إبراهيم خلايلي أشار إلى أهمية الرد العلمي على الطروحات المغلفة بإيديولوجية وسياسة معينة للتشويش على تاريخ القدس، والنشر الأكاديمي حول هذا الموضوع.

هيلانه الهندي

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