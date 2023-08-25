مان سيتي يضم البلجيكي دوكو

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي الشاب صاحب الـ21 عاماً لمدة خمس سنوات قادماً من نادي رين الفرنسي.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية بيد أن وسائل إعلام بريطانية كشفت أن قيمة الصفقة تبلغ 4ر55 مليون جنيه إسترليني.

وانضم دوكو إلى رين في تشرين الأول عام 2020 قادماً من أندرلخت البلجيكي وخاض معه أكثر من 90 مباراة في جميع المسابقات وأحرز12هدفاً.

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