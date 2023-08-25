بمشاركة 150 شركة… انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من معرض خان الحرير في حلب

حلب-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض خان الحرير التخصصي التصديري بدورته الخامسة والذي تقيمه غرفة صناعة حلب على أرض المدينة الرياضية بحضور أكثر من 350 تاجراً ورجل أعمال من سبع دول عربية ومشاركة 150 شركة.

ويضم المعرض مختلف أنواع الألبسة والنسيج والأحذية والجلديات والحقائب والشرقيات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أن المعرض يشكل تظاهرة اقتصادية كبيرة ويأتي ضمن سلسلة المعارض التي تتم إقامتها في معظم المحافظات السورية، وهو دليل على دوران عجلة الإنتاج الصناعي وازدهار الصناعة الوطنية والعودة إلى ألقها من خلال الصناعات المشاركة.

وأضاف: إن حضور الزوار العرب من تجار ورجال أعمال للاطلاع على واقع الصناعة السورية والاستفادة من العروض المقدمة يسهم في فتح أفاق للتصدير.

ونوه رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي بأهمية أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض، ويسهم في زيادة حركة المطار الجوية وإشغال الفنادق والمطاعم والأسواق، وبالتالي تقديم المساعدة للعاصمة الصناعية، وهذا لا يتم تحقيقه إلا بإقامة مثل هذه المعارض.

وأضاف: إن المعرض هو فرصة للمشاركة من كل المحافظات السورية لتمكين لعرض المنتجات وتحقيق الفائدة لجميع الفعاليات الاقتصادية، ولاسيما أنها معارض تصديرية وذلك بحضور زوار من عدة دول عربية.

كاميرا سانا زارت أجنحة المعرض والتقت عدداً من المشاركين، حيث أوضح وليد بليد من شركة سروجي إخوان وبيبي سبورت من قسم الألبسة أن مشاركتهم الأولى في المعرض تتجسد من خلال عرض منتجاتهم بمختلف أصنافها، والتي تتم صناعتها بأيد وطنية.

وبين باسم الحميدي أن شركته مختصة بإنتاج مختلف أنواع القطنيات والحياكة والخيوط وبجودة عالية ومشاركته اليوم في المعرض بوجود زوار ورجال أعمال من مختلف الدول العربية يسهم في إتاحة الفرصة للتصدير، وعرض مختلف أنواع الصناعات السورية.

ومن قسم الشرقيات تحدث عبد السلام عتيق عن منتجاته المعروضة من مختلف الأنواع وفق خط إنتاج في مدينة حلب، والذي يبدأ من صناعة الخيط وانتهاء بتصنيع مختلف أنواع الشرقيات.

ومن قسم الأحذية بين ياسر حمصي أن مشاركته اليوم لعرض مختلف أنواع الأحذية والتي تمتاز بجودتها العالية تهدف إلى عقد صفقات مع تجار من الدول العربية وزيادة فرص التصدير إليها.

حضر الافتتاح محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وقائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي.

قصي رزوق وبريوان محمد

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