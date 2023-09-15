مان سيتي يجدد عقد ووكر حتى العام 2026

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم تمديد التعاقد مع لاعبه كايل ووكر لضمان استمراره مع الفريق في المواسم المقبلة.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه حصل على توقيع مدافعه كايل ووكر لفترة جديدة مع الفريق حتى نهاية موسم 2026، علماً أن عقده السابق ينتهي في صيف عام 2024.

وخاض ووكر مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق في 2017 من توتنهام 260 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 6 أهداف مع الفريق، كما توج معه بلقب الدوري الإنكليزي 5 مرات وكأس الرابطة أربع مرات وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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