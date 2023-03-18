مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قرية حوسان

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وقطعوا عشرات أشجار الزيتون فيها.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال القرية وقطعوا 50 شجرة زيتون مثمرة ومعمرة فيها.

ويصعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية وسط صمت المجتمع الدولي وتجاهله المطالبات الفلسطينية المستمرة بضرورة وضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب ووقف جرائمهم بحق الفلسطينيين.

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