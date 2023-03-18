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فولودين: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين مجرد هستيريا بالنسبة للغرب

2023-03-17

موسكو-سانا

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “هستيريا بالنسبة للغرب”.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن فولودين قوله في تصريح: “إن الهراء الذي خرج من لاهاي يقول شيئاً واحداً: الغرب هستيري، وأوراق محكمة لاهاي الغريبة لا تنطبق على روسيا” معتبراً أي هجمات على الرئيس الروسي عدواناً على البلاد.

وكان ليونيد سلوتسكى رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما رأى في وقت سابق اليوم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “باطل وغير مقبول ولا قيمة له” من الناحية القانونية بالنسبة للجانب الروسي، داعياً المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر اعتقال لرئيس النظام الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى وعصابته ورعاتهم الغربيين لأنهم مجرمو حرب حقيقيون.

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