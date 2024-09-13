SCS-NET

مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في نابلس وجنين

2024-09-13

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في قريتي بيت امرين غرب نابلس وجبع جنوب جنين واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون وهدموا 3 غرف زراعية وخزانات للمياه.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

مستوطنون يحرقون مساحات من الأراضي الفلسطينية غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مساحات من الأراضي الفلسطينية غرب رام الله في الضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved