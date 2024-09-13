مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في نابلس وجنين

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في قريتي بيت امرين غرب نابلس وجبع جنوب جنين واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون وهدموا 3 غرف زراعية وخزانات للمياه.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

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