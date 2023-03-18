SCS-NET
الشريط الإخباري

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق عاجل حول جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين

2023-03-17

القدس المحتلة-سانا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق عاجل بخصوص جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، مشدداً على أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس المحتلة دعا إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف حول استشهاد عمر محمد عوادين 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال أمس في مدينة جنين بالضفة الغربية.

واستشهد خلال الساعات الـ 48 الماضية خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بينهم أربعة في مدينة جنين، إضافة إلى إصابة 23 آخرين وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة.

ومنذ مطلع العام الجاري ارتقى 89 شهيداً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بينهم 17 طفلاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إضراب شامل في جنين تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا عم الإضراب الشامل اليوم مدينة جنين بالضفة الغربية، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved