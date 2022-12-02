التجارة الداخلية تحذر المنشآت والفعاليات: أي استجرار للمشتقات النفطية دون علم الوزارة إتجار غير مشروع

دمشق-سانا

حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنشآت والفعاليات من أن استجرار المشتقات النفطية من السوق السوداء دون الإبلاغ عن البائع سيطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 كشريك له.

وجاء في بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه أن “كل منشأة أو فعالية تجارية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الإتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021”.

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