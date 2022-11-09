الرئيس الإيراني: التعاون بين الدول المستقلة أقوى رد على مؤامرات أمريكا وحلفائها

طهران- سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاون بين الدول المستقلة يشكل أقوى رد على سياسات الحظر وزعزعة الاستقرار التي تنتهجها أمريكا وحلفاؤها.

وأشار رئيسي خلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران اليوم إلى ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات لافتاً إلى أن سياسة ايران المبدئية قائمة على تجنب الحروب.

وقال رئيسي: إن “اتساع رقعة الصراعات والتصعيد في المنطقة يشكل عنصر قلق بالنسبة لجميع الدول الإقليمية”.

بدوره أشار باتروشيف إلى ضرورة تعزيز التعاون بين موسكو وطهران في مختلف المجالات وخاصة في المحافل الدولية قائلاً: نحن “نبذل جهوداً حثيثة بهدف تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والطاقة والزراعة والترانزيت”.

وأكد باتروشيف أن نظام القطبية التعددية يصب في مصلحة دول العالم كافة.

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