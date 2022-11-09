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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم

2022-11-09

القدس المحتلة-سانا

جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والبدء الفوري بمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عن جرائمهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة وفا إلى ارتكاب قوات الاحتلال اليوم جريمة جديدة بإعدام الشاب رأفت علي عبد الله عيسة 29 عاما من بلدة صانور جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكدة أن عجز المجتمع الدولي وصمته إزاء جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة الكفاح والمقاومة حتى دحر الاحتلال وتحقيق حقوقه المشروعة.

واستشهد الشاب عيسى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين بعيد ساعات من استشهاد الشاب مهدي حشاش خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

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