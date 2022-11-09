هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب السواحل الشرقية لإيطاليا تتبعها هزات عدة

روما- سانا

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 5.7 درجات على مقياس ريختر في محافظتي “بيزارو” و”أوربينو” التابعتين لمقاطعة “ماركي” وسط البلاد دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المعهد قوله في تغريدة على تويتر: إن “الهزة التي بلغت قوتها 5.7 درجات كان مركزها على ساحل ماركي وكانت على عمق 8 كيلومترات”.

وأضاف: إنه “تم تسجيل هزات أخرى بلغت شدة أقواها 4 درجات تلتها هزة بقوة 3.4 وأخرى بقوة 3.6 وأخيرة بقوة 2.5 درجة”.

بدوره قال رئيس بلدية بيزارو ماتيو ريتشي: “إننا في انتظار فهم أفضل للوضع وإجراء جميع التدقيقات اللازمة” مشيراً إلى أن المدارس على جميع مستوياتها ستظل مغلقة وأنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أضرار حتى الآن.

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