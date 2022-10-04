غوتيريش يدعو الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها تجاه التغير المناخي

كينشاسا-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة الدول الغنية للمشاركة الواسعة والوفاء بالتزاماتهم المالية بقمة المناخ التي ستعقد في مصر بعد عدة أسابيع.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش، دعوته في مؤتمر صحفي عقده في عاصمة الكونغو كينشاسا اليوم ،قادة دول العالم للمشاركة على أعلى المستويات في الدورة السابعة والعشرين ، لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية ،وأن يثبتوا من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة أن العمل المناخي يمثل الأولوية العالمية القصوى وإبلاغ العالم بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأضاف غوتيريش إن الإلتزامات الجماعية لحكومات مجموعة العشرين قليلة ، ومتأخرة للغاية كما أن تصرفات الاقتصادات الأكثر ثراء وتطوراً والاقتصادات الناشئة لا تبدو منطقية ، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى توضيح من الدول المتقدمة بشأن موقفها هذا العام ، فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار سنوياً من وعدها لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.

وحذر غوتيريش في ختام كلامه من أن العالم في صراع حياة أو موت من أجل السلامة والبقاء مؤكداً أن هذا ليس وقت توجيه أصابع الاتهام أو الوقوف مكتوفي الأيدي.

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