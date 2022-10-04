منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يتعادل مع منتخب تركمانستان في تصفيات كأس آسيا

عمان-سانا

تعادل منتخب سورية لكرة القدم للناشئين مع منتخب تركمانستان بهدف لمثله في تصفيات كأس آسيا 2023 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الأردن لحساب المجموعة الأولى.

وكان منتخبنا افتتح مشواره بالتصفيات أمس الأول بتعادله مع نظيره الأردني دون أهداف, وسيلتقي مع منتخب اليابان في مباراته القادمة يوم الجمعة المقبل, وبلقائه منتخب الفلبين يختتم منتخبنا التصفيات.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً ، تم توزيعها على 10 مجموعات يتأهل بنهايتها إلى النهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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