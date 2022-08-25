القوات الروسية تستهدف مطارين عسكريين أوكرانيين وتدمر عدداً من الطائرات فيهما

موسكو-سانا

استهدفت القوات الروسية مطاري ميرغورود ودنيبرو العسكريين الأوكرانيين ودمرت عدداً من الطائرات فيهما كما دمرت مستودعات عسكرية عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم “إن أسلحة عالية الدقة للقوات الجوفضائية الروسية أصابت مطار ميرغورود العسكري بمنطقة بولتافا الذي يضم خمس طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية ما أسفر عن تدمير واحدة من طراز سو27 وأخرى من طراز سو24 فيما تضررت طائرتان أخريان من طراز سو24 إس وسو24 بشدة وبلغت الخسائر في القوى البشرية 30 متطرفاً”.

وأضاف كوناشينكوف “إن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بضربة عالية الدقة مطار دنيبرو العسكري في منطقة دنيبروبتروفسك حيث تم تدمير ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية”.

وأوضح كوناشينكوف أن ضربة عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على بلدة نوفي بووغ بمنطقة نيكولايف وأدت لتدمير مركز قيادة مجموعة كاخوفكا في القوات الأوكرانية وتم تصفية 64 من أفرادها وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية وهم في طريقهم إلى منطقة القتال في دونباس وذلك بضربة مباشرة بصاروخ إسكندر على قطار عسكري كان يقلهم في محطة شابلنو للسكك الحديدية في منطقة دنيبروبتروفسك.

وبين كوناشينكوف أن الضربات الدقيقة مستمرة على مراكز المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا الذي يقوم بإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية ففي قرية شيبيتوفكا بمنطقة خميلنيتسكي دمرت الأسلحة عالية الدقة ورشات العمل التابعة لمؤسسة إصلاح الأسلحة المدرعة ومنظومات راجمات الصواريخ المتعددة بما في ذلك تلك المقدمة من الدول الغربية وفي منطقة زابوروجيه تم استهداف ورشات الإنتاج في مصنع إيسكرا حيث يتم إصلاح محطات رادار الدفاع الجوي ومنظومات القتال المضاد للبطاريات كما جرى تدمير مباني الإنتاج في مصنع ميغريمونت لإصلاح الطيران حيث كان يتم ترميم معدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية يواصلون قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرضت سبعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية للقصف في بلدات فيليكوميخايلوفكا في منطقة دنيبروبتروفسك ومدينة نيكولاييف وأرتيوموفسك وبيريزدنوي وكالينيكي وسوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا في منطقة زابوروجيه فضلاً عن مراكز تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 149 منطقة أخرى.

كما تم وفق المتحدث تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في بلدات غوليايبولي بضواحي زابوروجيه وكراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية وزيمييف في منطقة خاركوف وجافانيفوي بضواحي نيكولاييف وخزانات وقود ومستودعات للمعدات العسكرية في بلدة غوليتسينوفو في منطقة نيكولاييف.

وأوضح المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة فوق كامينكا بمنطقة خاركوف وفوق أوروزينوي وفاسيليفكا وزيليني غاي بجمهورية دونيتسك الشعبية وفوق كاميش وزاريا بمنطقة زابوروجيه كما تم اعتراض 19 قذيفة صاروخية من راجمات هيمارس في مناطق محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية ومدينتي خيرسون ودونيتسك.

وبين كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجمالاً تدمير 273 طائرة و148 طائرة مروحية و1808 طائرات مسيرة و369 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4384 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و819 مركبة قتالية لراجمات الصواريخ و3340 مدفع ميدان وهاون وكذلك 5048 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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