النواعير يحرز لقب بطولة حماة بكرة السلة لمواليد عامي 2009-2010 ويختتم مدرسته الصيفية

حماة-سانا

أحرز نادي النواعير لقب بطولة محافظة حماة بكرة السلة للذكور لمواليد عامي 2009-2010 بعد اختتام منافسات مرحلة الإياب والتي أقيمت على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بمشاركة ثلاثة أندية.

وتمكن النواعير من إحراز المركز الأول بعد فوزه على الطليعة في مرحلة الإياب بنتيجة 46-12 نقطة وعلى محردة قانوناً بالانسحاب.

وكان فريق النواعير تصدر مرحلة الذهاب من البطولة بعد فوزه على الطليعة 51-25 وعلى محردة 36-21 نقطة فيما احتل الطليعة المركز الثاني بعد فوزه على محردة ذهاباً وإياباً.

ومن جهة ثانية اختتمت فعاليات المدرسة الصيفية بكرة السلة التي أقامها نادي النواعير بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 سنة.

وأشار رئيس اللجنة المؤءقتة لنادي النواعير إياد لاذقاني لمراسل سانا إلى أن المدرسة التي استمرت أكثر من شهرين شكلت فرصة مناسبة لاستقطاب الخامات والمواهب الواعدة بكرة السلة سواء في فئة الذكور أو الإناث مبيناً أن المدرسة حققت الهدف المطلوب من خلال المشاركة الواسعة من الأطفال على تعلم فنون ومبادئ اللعبة تحت إشراف مدربين من ذوي الخبرة والاختصاص وبما يسهم في تطوير اللعبة بالنادي وزيادة عدد ممارسيها بمختلف الفئات العمرية.

بدوره نوه المدرب توفيق عبد الرزاق بالالتزام الكبير من الأطفال بالتدريبات في المدرسة بهدف تعلم اللعبة وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية بما ينعكس إيجاباً على رياضة كرة السلة بنادي النواعير والتي تقدمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة داعياً إلى التوسع بإقامة هذه المدارس مستقبلاً لأنها الدعامة الاساسية لتطوير اللعبة وزيادة انتشارها.

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