19 تموز 1956- عبد الناصر ونهرو وتيتو يدينون السياسة الفرنسية في الجزائر

دمشق-سانا

1870- بدء الحرب الفرنسية البروسية.

1943- الطائرات الأمريكية تقوم بضرب السكك الحديدية في إيطاليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956- لقاء بين عبد الناصر ونهرو وتيتو في جزيرة بريوني يوغوسلافيا حيث أدانوا السياسة الفرنسية في الجزائر.

1996 رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة.

2009 وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 58ر52 بالمئة من أصوات الناخبين.

من مواليد هذا اليوم..

1814 صمويل كولت مخترع أمريكي.

1898 هربرت ماركوزه فيلسوف ألماني وعالم اجتماع.

1921 روزالين يالو طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

1965 هايله مريم ديساليغنه رئيس وزراء إثيوبيا.

من وفيات هذا اليوم..

514 البابا سيماشوس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1814 ماثيو فليندرز ملاح ومستكشف إنكليزي.

2004 زينكو سوزوكي رئيس وزراء اليابان.

2009 فرانك ماكورت كاتب أمريكي.