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عون يندد باستمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية

2022-07-13

بيروت-سانا

ندد الرئيس اللبناني ميشال عون بمواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة للأجواء اللبنانية.

وقال عون خلال لقائه اليوم قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “يونيفيل” الجنرال ارولدو لازارو: إن الخروقات الجوية الاسرائيلية للأجواء اللبنانية تنتهك القرار 1701 مبيناً أن استمرارها سيدفع لبنان إلى تقديم شكوى بحق “إسرائيل” أمام مجلس الأمن الدولي.

ولفت الرئيس عون إلى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان.

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