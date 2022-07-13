الصين: شعوب العالم تعارض التدخلات الأمريكية بشؤون الدول

بكين-سانا

أكدت الصين أن شعوب العالم تعارض السياسات الأمريكية القائمة على التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي اليوم إنه “ليس من المفاجئ أن يعترف كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين بأنهم خططوا لانقلابات في بلدان أجنبية”.

وأكد المسؤول الصيني أن هذا يظهر فقط أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى والإطاحة بأنظمة البلدان الأخرى أصبح (مدونة قواعد سلوك) للحكومة الأمريكية وجزءاً من (القواعد الأمريكية) التي لن تلقى إلا المعارضة من الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات وانغ رداً على تصريحات جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أقر أمس أنه شارك في (التخطيط لانقلابات) خارج الولايات المتحدة.

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