رئيس الباراغواي يتسلم أوراق اعتماد سلامة سفيراً لسورية

اسونسيون-سانا

تسلم رئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبده بينيتيز اليوم أوراق اعتماد الدكتور سامي سلامة سفيراً لسورية غير مقيم لدى الباراغواي.

ونقل السفير السوري تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى رئيس الباراغواي الذي أعرب عن تمنياته لسورية بدوام السلام والاستقرار والازدهار.

حضر مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير سلامة وزير خارجية الباراغواي خوليو سيزار أريولا.

وكان الدكتور سلامة سفير سورية في الأرجنتين والسفير غير المقيم في الباراغواي بحث مع توماس بيطار رئيس برلمان دول تكتل الميركوسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين والباراغواي والأورغواي أمس الآليات التي يتوجب على الدول اتباعها للتفاوض بشأن التوقيع على الاتفاق النهائي للتجارة الحرة مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في التكتل إضافة إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين برلمان الميركوسور ومجلس الشعب في سورية.

وأعرب رئيس برلمان الميركوسور عن ترحيبه بتعزيز العلاقات البرلمانية السورية مع دول الميركوسور متمنيا لسورية تعزيز الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء كل من ميخائيل مسكين القنصل الفخري لسورية في السيدادديل ايسته ومعتز الخطيب القنصل الفخري السوري في أسونسيون وداني خوري من أبناء الجالية السورية في الباراغواي.

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