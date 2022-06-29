مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون الثقافي المشترك

دمشق-سانا

تفعيل العلاقات الثقافية بين سورية وإيران والاستفادة من الخبرات السينمائية الإيرانية والتبادل الثقافي كان محور لقاء وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح اليوم مع رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني الدكتور بيمان جبيلي والوفد المرافق له بمبنى وزارة الثقافة في دمشق.

وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون من خلال مذكرة التفاهم بينهما والعمل على إنتاج عمل سينمائي مشترك وشددت الوزيرة مشوح على ضرورة الانتقال إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ ما اتفق عليه مع التأكيد على أهمية التجربة السينمائي الإيرانية والرغبة بالاستفادة منها ومن الخبرات الإيرانية في هذا المجال.

وأكدت وزيرة الثقافة عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها وتوسيع آفاقها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية موضحة أن الثقافة هي البوابة الأجمل لتعارف الشعوب وتقاربها.

واتفق الجانبان على ضرورة التبادل الثقافي في كل المجالات الأمر الذي من شأنه إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي الحضاري لكلا البلدين.

وهنأ الجانب الإيراني الشعب السوري على الانتصارات التي حققها بفضل بطولات جيشه وشعبه وقيادته متمنياً أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق قوي في التقارب الثقافي بين الشعبين الشقيقين والسمو بالعلاقات بين البلدين إلى أرقى المستويات.

حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني والمدير العام لمؤسسة العامة للسينما مراد شاهين.

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