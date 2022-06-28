(الدار).. عرض مسرحي لتخريج طلاب السنة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية

دمشق-سانا

على خشبة المسرح الدائري مسرح فواز الساجر في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قدم طلاب السنة الرابعة في المعهد مشروع تخرجهم المتمثل بعرض مسرحي حمل عنوان “الدار” تضمن نصاً ارتجالياً استمر مئة وسبعا وثمانين دقيقة.

العرض الذي يستمر لغاية الـ30 من الشهر الحالي جاء بتوقيع الفنان القدير فايز قزق تضمن مقترحاً شعبياً بسيطاً أقرب ما يكون لمسرح سعد الله ونوس حيث أعطى الممثلين حرية أكبر لمونولوجات فردية خاطبوا بها جمهورهم.

وتدور حكاية العرض حول دار للمسنين تجمع عدداً من العجائز اختلفوا في ظروفهم وهمومهم وحتى لهجاتهم حيث يقرر بعض المستثمرين استغلال المكان وتحويله إلى سوق تجاري وإيهام المسنين المقيمين بأنهم سيحظون برفاهية مطلقة لتصل الحكاية إلى النهاية المتوقعة وهي الهدم.

ومع تصاعد الأحداث يكون كل ممثل أمام مرآته يبوح بسره وعقدة شخصيته التي أوصلته إلى هنا لتنطلق الحالة الخاصة إلى العموم وتكشف عن تراكمات وأحوال مجتمعية.

وفي تصريح لـ سانا أشار عميد المعهد الدكتور تامر العربيد إلى خصوصية العرض باعتباره يقدم الخريجين لسوق العمل مباشرة ويلامس الواقع بصورة أكبر مبيناً أن العرض تضمن 21 طالباً وهو رقم كبير بالنسبة لعروض السنوات السابقة إضافة لكونه ارتجالياً أي أن الفكرة وضعت أمام الطلاب وبني عليها العرض تحت إشراف الفنان قزق.

وفي تصريح مماثل أوضح الفنان فايز قزق أن العرض جاء نتيجة التدريب والمنهج العلمي للممثلين والممثلات الشباب عبر سنوات المعهد وباعتباره المشروع الثاني الذي يقوم على الارتجال العلمي بعد مشروع (شارة) عام 2019 مبيناً صعوبة هذا المنهج والذي يعتمد بالدرجة الأولى على ذكاء الممثل وثقافته.

يذكر أن العرض من تمثيل أحمد حمودة وآدم الشامي وآية آغا وجوان لباد وجيانا عيد ودرويش عبد الهادي ورزان نعوف ورياض نحاس وزين العابدين مريشة وسارة بركة وعلي سليمان وعمر بدران وغفران هواري وفوز عليا وكرم شنان وكنان كريدي ومرهف الكراد ومحمد غيث الأدهمي ووسام رضا ويارا خوري وياسمين الجباوي مع مشاركة لطلاب السنوات السابقة.

خضر سليمان

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