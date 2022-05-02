اليمن: قوى العدوان السعودي منعت الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

صنعاء-سانا

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام انتهاء الشهر الأول من الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة دون أن تسمح دول العدوان السعودي بأي رحلة إلى مطار صنعاء.

ونقل موقع المسيرة نت عن عبد السلام قوله في تغريدة له اليوم: إن الشهر الأول للهدنة الإنسانية انتهى دون أن تسمح قوى العدوان السعودي بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه مشيراً إلى استمرار الخروقات العسكرية وعرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

وكان عبدالسلام حمل في السادس والعشرين من الشهر الماضي دول العدوان كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة مطالباً الأمم المتحدة بأن تقوم بواجبها وفقاً للاتفاق.

يشار إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية المعلن في الثاني من نيسان الماضي ينص على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء خلال شهري الهدنة.

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