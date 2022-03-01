حققت العديد من الميداليات البراقة… هناء شجاع تلفت الأنظار في رياضة القوة البدنية

السويداء-سانا

رغم دخولها ميدان رياضة القوة البدنية بعمر 26 عاماً إلا أن اللاعبة هناء يوسف شجاع أظهرت تميزاً لافتاً بنيلها العديد من الميداليات البراقة في بطولات محافظة السويداء والجمهورية.

وذكرت شجاع (30 عاماً) خلال حديثها لمندوب سانا الرياضي أنها بدأت مع رياضة القوة البدنية عام 2019 بتشجيع من المدرب مجدي أبو هرموش الذي وجد لديها المؤهلات المطلوبة لهذه الرياضة بعد أن كانت تتدرب لياقة بدنية فقط مبينة كيف عمل على تأهيلها وإعدادها للمشاركة بالبطولات باسم نادي العربي أكبر أندية المحافظة.

وأشارت شجاع إلى أنه في نفس العام الذي انطلقت فيه مع رياضة القوة البدنية فازت ببطولة السويداء وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية إلى أن بدأ مستواها يتطور تباعاً ونجحت خلال العامين الماضيين بالفوز بالمركز الأول في كل البطولات التي شاركت بها.

ورغم عدم توفر الدعم المادي المطلوب لها تواصل شجاع كما أوضحت تدريباتها بشكل يومي في سبيل تحقيق طموحاتها والارتقاء بمستواها والوصول إلى المنتخب الوطني وتمثيله بالبطولات الخارجية.

وتجد شجاع التي أصبحت مدربة مستجدة باللعبة أيضا أن رياضة القوة البدنية عززت ثقتها بنفسها وأعطتها القوة وزادت من روح المنافسة لديها وعلمتها على الصبر في سبيل بلوغ الأهداف.

وبحسب المدرب أبو هرموش فإن شجاع لاعبة طموحة ومجتهدة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجهها وتملك قدرة على التحمل وإرادة صلبة لتحقيق النتائج المتميزة مشيراً إلى أن مستواها من خلال تدريباتها اليومية يتطور وأرقامها في حالة تحسن مستمر.

واللاعبة شجاع وفقاً لرئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء مازن النجاد لديها تصميم على الفوز بشتى الوسائل المتاحة مشيراً إلى تميزها من ناحية التكنيك باللعب والأداء وتنفيذ الحركات بإتقان واضح خلال المنافسات.

عمر الطويل

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