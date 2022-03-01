الرئيس الإيراني يستقبل اللواء مملوك: تأكيد على التحالف والعلاقة الاستراتيجية

طهران-سانا

استقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في طهران اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني الذي نقل تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس والشعب والحكومة الإيرانية.

وأكد اللواء مملوك للرئيس الإيراني أن سورية عازمة بشكل قاطع على القضاء على الإرهاب وتحرير كل الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين إيران وسورية في شتى المجالات.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تكريس المشاكل الأمنية والاقتصادية التي خلقتها لسورية.

ولفت رئيسي إلى أن عداء الدول المتغطرسة لشعوب المنطقة لم ينقص منوهاً بصمود وتضحيات الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

وقال مملوك: إن سورية لن تنسى أبداً دعم إيران لها في مواجهة الإرهابيين مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في هذا المجال وأنه في صالح دعم أمن المنطقة وشعوبها وإفشال كل المخططات الرامية لزعزعة الأمن فيها ونشر الفوضى.

ولفت مملوك إلى أن هناك مجالات واسعة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات مشيراً إلى أن تعزيز التعاون يفشل مخططات الأعداء في النيل من صمود شعبي البلدين.

إلى ذلك أشار الرئيس الإيراني إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات وضرورة إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية وصولاً إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية الحالية بين البلدين.

وأحيا الرئيس الإيراني ذكرى شهداء مكافحة الإرهاب ومن بينهم الشهيد قاسم سليماني وقال: إن سورية هي خط المواجهة الأول مع الكيان الصهيوني داعياً إلى الوحدة بين الدول والشعوب الإسلامية لمواجهة هذا الكيان الغاصب وغطرسته.