الدفاع الروسية تعلن حصيلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية في دونباس مستمرة لليوم السادس على التوالي وسط تقدم ملحوظ تحرزه القوات على جبهات عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن مجموعة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية واصلت يوم أمس هجومها باتجاه بلدة كريمينويه وتقدمت لمسافة 3 كيلومترات.

كما أن الوحدات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية تقدمت خلال يوم أمس لمسافة 16 كيلومترا واستولت على بلدة زاموجنويه.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا 1146 من أهداف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا منها 31 مركزاً للإدارة وعقد اتصالات و81 من منظومات الدفاع المضاد للجو من طراز “س 300” و “بوك م1” وأوسا و75 من محطات الرادار.

كما دمر الطيران التكتيكي للقوى الجوية الروسية 6 طوابير من مدرعات القوات المسلحة الاوكرانية بينما تم تدمير 311 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و42 طائرة وحوامة و51 من راجمات الصواريخ و147 من مدافع الميدان ومدافع الهاون و263 من الاليات العسكرية الخاصة خلال العملية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن 110 من العسكريين الأوكرانيين ألقوا السلاح خلال اليوم المنصرم.

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