إصابة وزير الخارجية الهندي بفيروس كورونا

نيودلهي-سانا

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اليوم إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا عن جايشانكار قوله في تغريدة على صفحته على تويتر: إن التحاليل أثبتت إصابتي بفيروس كورونا.. وأطلب من جميع الذين كانوا على اتصال بي مؤخراً أخذ الاحتياطات المناسبة.

وتواجه الهند التي تحتل المركز الثاني من حيث الإصابات بالفيروس والثالث من حيث عدد الوفيات موجة ثالثة من إصابات كورونا حيث سجلت 286384 إصابة جديدة و573 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.. وبلغ إجمالي الإصابات فيها حتى الآن 40 مليوناً و371500 إصابة والوفيات 491729 حالة حسب موقع وورلد ميتر.

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