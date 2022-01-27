الدنمارك تبدأ سحب قواتها العسكرية من مالي

كوبنهاغن-سانا

أعلنت الدنمارك اليوم أنها ستبدأ بسحب قواتها من مالي بعد أن أصرت الحكومة الانتقالية في هذا البلد على انسحابها فوراً.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود قوله في تصريح صحفي بالعاصمة كوبنهاغن: إن الحكومة الانتقالية في مالي نشرت بياناً الليلة الماضية شددت فيه مرة أخرى على أن القوات الدنماركية ليست موضع ترحيب في البلاد ونحن بالطبع لن نغض الطرف عن هذا الأمر.. وعليه قررنا سحب جنودنا وإعادتهم إلى الوطن.

وكانت الدنمارك أرسلت 105 أفراد من العسكريين إلى مالي في وقت سابق من الشهر الجاري في أعقاب ما قالت إنها “دعوة صريحة من مالي” لكن الحكومة المالية أكدت هذا الأسبوع أنها فوجئت بالوجود الدنماركي نظراً لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدمته كوبنهاغن في حزيران الماضي لنشر قوات.

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