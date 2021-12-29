الموافقة على تشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات

دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بتشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.

وستشجع إقامة هذه المنشآت الفلاحين على زراعة المحصول باعتبارها تسهل عملية التجفيف وتزيد من جودة منتجاتهم وتحسن من قدرتهم التسويقية إضافة إلى التوسع بزيادة المساحات المزروعة بهذه المادة.

وتعد مادة الذرة الصفراء العلفية من الزراعات المهمة باعتبارها مادة أولية تدخل في خلطة المواد العلفية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من المواد في الأسواق المحلية.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن هذا القرار يساهم في تشجيع القطاعين العام والخاص على إقامة هذه المنشآت ويخفف من تكاليفها وبالتالي يشكل دافعاً لدى الفلاحين لزراعة محصول الذرة الصفراء الذي يعد من المحاصيل المهمة جداً في تغذية قطعان الدواجن كما أنها المادة الأساسية في أغلب الجواهز العلفية للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن القرار يساهم بالتالي في تخفيض تكاليف الإنتاج لكون الذرة المتوافرة حالياً كلها مستوردة كما يخفض أيضاً من فاتورة الاستيراد.

وذكر شباط أن إنتاج هذا العام من محصول الذرة بلغ 200 ألف طن لكن الفلاحين عانوا من عدم وجود مجففات إذ إن هذه المادة لا يمكن تخزينها وتداولها إلا بعد تجفيفها مبيناً أن مجففات المؤسسة تعرضت للتخريب خلال الحرب في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب والرقة وهذا القرار سيساعدها على إعادة تأهيل مجففاتها أو إنشاء مجففات جديدة.

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