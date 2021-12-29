الموافقة على تمويل 14 مشروعاً خدمياً وتنموياً في دير الزور

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية بتمويل 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً مزمع تنفيذها في محافظة دير الزور عن طريق صندوق دير الزور للتنمية.

وتتضمن المشاريع.. صيانة 20 مدرسة وتأهيل مبنى مجلس مدينة دير الزور مرحلة ثانية وشراء أثاث ومقسم هاتف لاستكمال أعمال وتجهيز القصر العدلي وإعادة تأهيل 20 محلاً تجارياً في مركز انطلاق مدينة البوكمال وشراء معدات لمصلحة المركز الثقافي في المحافظة ومشروع شارع بور سعيد ذهاباً وإياباً من دوار الدلة وحتى كلية الميكانيك مرحلة أولى ومن كلية الميكانيك حتى دوار المطار مرحلة ثانية.

وتشمل المشاريع أيضاً إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية من دوار الدلة حتى دوار المطار ومشروع إنشاء مياه نبع طبيعية لمصلحة الأمانة العامة للمحافظة وتأمين عدد من المحولات باستطاعات مختلفة لمصلحة المخابز ومؤسسة المياه وشركة الكهرباء.

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