السورية للتجارة تبدأ بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الإلكترونية

دمشق-سانا

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بيع المياه المعدنية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية دون تسجيل طلب مسبق عليها.

ووفق توضيحات الوزارة تخصص لكل بطاقة جعبتا مياه قياس كبير (صندوقان) كل صندوق فيه ست عبوات سعة 1.5 ليتر للعبوة وجعبة مياه قياس صغير فيها 12عبوة سعة نصف ليتر كل أسبوعين ويمكن للمستهلك شراؤها دفعة واحدة أو كما يرغب من مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.

ويباع صندوق العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة.

مديرة مجمع الأمويين منال العطا أكدت في تصريح لـ سانا حرص المؤسسة على تزويد صالاتها بالمياه المعدنية بشكل مستمر لتوفيرها للمواطنين وكسر احتكارها في الأسواق وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي.

سانا رصدت آراء عدد من المواطنين بالإجراء الجديد حيث اعتبر كل من بلال علي ديب وفيروز محمد في مجمع الأمويين أن الخطوة جيدة لكسر احتكار عبوات المياه ومنع رفع سعرها في الاسواق مشيرين إلى أن سعر العبوة الواحدة من القياس الصغير وصل في الأسواق إلى ألف ليرة والعبوة من القياس الكبير لأكثر من 1800 ليرة.

وفي مجمع ابن عساكر دعا أبو فؤاد الحسن إلى التدخل الإيجابي بكل المواد التي يحاول التجار احتكارها وتوفيرها بأسعارها الحقيقة للمواطنين كما طالب محمود العبد الله بإضافة مواد أخرى وبيعها بهذه الطريقة مثل الزيت والسمنة والرز.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت الأحد الماضي بيع مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الإلكترونية بسعر مخفض عن الأسواق المحلية ودون تسجيل طلب مسبق على المادتين وذلك بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي.

علي عجيب