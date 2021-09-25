صيانة وتأهيل عدد من الشوارع في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

باشرت ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل القميص الإسفلتي في عدد من شوارع مدينة دير الزور.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الانتهاء من تأهيل البنى التحتية المرتبطة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات في عدد من الشوارع في أحياء المدينة يتم حالياً العمل على صيانة وتأهيل القميص الإسفلتي فيها وذلك بموجب عقد مبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة عقدية تبلغ 25 مليون ليرة سورية كمرحلة أولى تم خلالها استهداف عدد من شوارع حيي الجبيلة والقصور لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة وتسهيل عملية الربط والتنقل بين الأحياء.

وبين مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية المهندس عزيز عزي أن الأعمال تتضمن قص المناطق المتخربة في جسم الطريق ومن ثم مدها بمواد منتخبة ودحلها ورشها بمادة “إم سي زيرو” وبعد ذلك يتم مدها بالمجبول الإسفلتي لافتاً إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة للانتهاء من كل الأعمال نظراً لكثافة الحركة المروية في هذه الشوارع وقبل قدوم موسم الأمطار.