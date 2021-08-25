نحو 12 ألف طن تقديرات إنتاج الجوز للموسم الحالي

دمشق-سانا

قدرت مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إنتاج الجوز لهذا العام بنحو 12 ألف طن.

وبين مدير الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس أحمد حيدر في تصريح لـ سانا أن زراعة الجوز تنتشر في معظم المحافظات نظراً لتوفر العوامل البيئية الملائمة لزراعتها ويتوزع الإنتاج بين 5997 طناً زراعة بعلية و5939 طناً مروية بينما كان إنتاج العام الماضي أكثر من 12 ألف طن.

وبين حيدر أن التربة الرملية أو الطينية المسامية هي الأفضل من حيث الصرف والتهوية كما تعتبر شجرة الجوز حساسة للصقيع الربيعي فهي شجرة تخشى موجات الحرارة المنخفضة أثناء الإزهار وعقد الثمار.

ولفت حيدر إلى أن اجمالي عدد أشجار الجوز نحو 800 ألف شجرة منها 635 ألف شجرة مثمرة وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بهذه الأشجار نحو 3057 هكتاراً مشيراً إلى أن اللاذقية تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج لهذا العام بكمية تصل إلى 4092 طناً تليها ريف دمشق بكمية 2637 طناً ثم طرطوس بكمية 2067 طناً.

غصوب عبود