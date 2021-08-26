قصائد وطنية وغزلية بأمسية شعرية لصالون حمص الأدبي

حمص-سانا

حفلت الأمسية الشعرية التي استضافها المركز الثقافي المحدث بحي الزهراء اليوم بقصائد غزلية ووطنية قدمها شعراء من صالون حمص الأدبي.

واستهل الأمسية “محمد العبد الله” بقصيدة عمودية عنوانها “أم المشاعر” جعلها منبراً ليعرض قدراته الشعرية وأنه يعتبر الشمس شعره وقمح الأرض عنوانه.

وشاركت براءة جعفر بقصيدتين باللهجة البدوية عناوينها “راحت سنة” و”دبلت عيون حبيبي”.

بدورها شاركت ” كنينة دياب” بعدة قصائد نثرية منها “السيد حبيبي.. عطر بلا ورد.. انتظار.. امرأة ذات عطر” أفعمتها بالأحاسيس الأنثوية الرقيقة والحب والحزن المختبئ داخل شخصية صلبة.

وقدمت “هيام عوض ” قصيدة وطنية عمودية عنوانها “أنا السوري ” تحكي عن سورية و معاناتها وفخر أبنائها بها واستعدادهم المقاومة والدفاع عنها وقصيدتين بعنوان “الفجر آت” وجدانية و “جنة ” غزلية.

وقدم “ناصر طرية ” قصيدة زجلية “معنى” “فستانك” تغزل فيها بجمال المحبوبة بينما صور محمود منصور في قصيدته “خمرة الوجد ” حالة عشق وهيام.

واختتم الأمسية هواش الصالح بقصيدة وجدانية عنوانها “بيت القصيد”.

لارا أحمد