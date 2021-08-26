سان جيرمان يرفض عرض ريال مدريد لضم مبابي

باريس- سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم رفضه القاطع للعرض الذي تقدم به نادي ريال مدريد الاسباني لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ونقلت محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن المدير الرياضي للنادي الفرنسي ليوناردو قوله اليوم إن ناديه رفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي لأنه “غير مناسب”.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية ذكرت أمس أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته حوالي 188 مليون دولار لضم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما والفائز بكأس العالم والذي أحرز 42 هدفاً في كل المسابقات مع نادي باريس سان جرمان الموسم الماضي.

ووفقا لموقع “يورو سبورت” أكد مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن المهاجم الفرنسي لن يرحل عن فريقه خلال الموسم الحالي.

وأشار بوتشيتينو إلى أن مبابي يستعد جيدا لتقديم مستوى مميز خلال هذا الموسم مع ناديه باريس سان جيرمان.

وإذا ما رفض الفريق الفرنسي التفريط بكيليان مبابي وبيعه في هذا الموسم فإنه يتبقى موسم واحد على انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الأمر الذي يعني أنه سيكون حرا خلال “الميركاتو الصيفي” المقبل وبالتالي فقد يرحل عن الفريق دون أن يستفيد النادي الفرنسي مادياً من صفقة رحيله.