ميرنا ملوحي تغني لنجوم الطرب على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

بصوتها الأنثوي الدافئ شدت المطربة ميرنا ملوحي على خشبة مسرح قصر دار الثقافة في حمص بأغنيات لنجوم الطرب في الزمنين الحالي والماضي.

وتفاعل جمهور دار الثقافة مع باقة من الأغاني لكبار الفنانين من سيد درويش وفيروز ووردة الجزائرية وميادة الحناوي وليلى مراد وجوليا بطرس.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية ذكرت ميرنا أن هذا الحفل هو الثالث لها على خشبة ثقافي حمص التي تهوى الغناء عليها لأهالي هذه المدينة الذواقة للفن الطربي والتراثي الاصيل لافتة إلى أن دراستها للصولفيج والغناء الشرقي على يد أساتذة المعهد العالي للموسيقا ساهم في إغناء موهبتها وإثراء ذائقتها الفنية.

بدوره قائد الفرقة الموسيقية رند سكر قال “نحن نعزف لأول مرة مع الفنانة ميرنا حيث تم التنسيق معها والتدريب للوصول إلى حفل راق نقدم فيه مجموعة أغنيات طربية لعمالقة الغناء العربي”.

عازف الناي جورج الضاوي اعتبر أن تقديم مثل تلك الحفلات تسهم في إعادة البوصلة الحقيقية للفن الأصيل الراقي مؤكداً أن دور كل فنان موسيقي المساهمة بتقديم فن ملتزم يرتبط بالأصالة والتراث والطرب الجميل.

ونوه عازف الغيتار جوني صليبا بأهمية مشاركة الموسيقيين في حمص في تلك الحفلات الغنائية الطربية التي تسعد جمهورها مبيناً أنه يعمل مع الفنانة ميرنا على وضع لمسات جديدة في الأداء مع الحفاظ على المستوى الفني اللائق.

يذكر أن ميرنا ملوحي خريجة أدب انجليزي عملت طفولتها ويفاعتها في الترتيل الكنسي وشاركت في حفلات بدار الأوبرا وفي مراكز ثقافية ومهرجانات فنية بالمحافظات وفي لبنان والأردن كما عملت مع فرقة طرب دهب بقيادة المايسترو براق تناري.

مثال جمول