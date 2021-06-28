بوتين: العلاقات الروسية الصينية أصبحت نموذجاً يحتذى به

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين تشكل نموذجاً يحتذى به في مجال التعاون بين الدول.

وخلال لقاء أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر نظام الفيديو كونفرنس شدد بوتين على أهمية معاهدة الصداقة بين موسكو وبكين موضحاً أن التزام البلدين ببنود هذه المعاهدة نصاً وروحاً مكنهما من “الوصول بالعلاقات الروسية الصينية إلى المستوى غير المسبوق ما جعلها نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين الدول في القرن الحادي والعشرين”.

وأشار بوتين إلى نجاح موسكو وبكين في إحداث آلية متعددة المستويات للتنسيق بين الدولتين موضحاً أن هذه الآلية التي “لا نظير لها في العالم” تتضمن اتصالات منتظمة بين قيادتي البلدين وخمس لجان حكومية مشتركة وصيغ الحوار بين برلماني البلدين وتجمعاتهما الإقليمية.

ولفت بوتين إلى ارتفاع معدل التبادل التجاري بين روسيا والصين بـ 14 مرة منذ عام 2001 واستمرار تناميه رغم الأزمات المالية العالمية والمشكلات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الروسي أن نمو التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 22 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لافتاً إلى التوقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة في هذا المجال قبل انتهاء السنة.

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية إضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون كما تقوم الدولتان بدور مهم في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.