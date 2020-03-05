قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين وتهدم منزلين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي خاراس وصوريف شمال الخليل وبلدة برقين غرب جنين وبورين جنوب نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين في بلدة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلين فلسطينيين.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية واقتلعوا مئات أشجار الكرمة.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا منطقة فاغور في القرية واقتلعوا 200 شجرة كرمة بهدف الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.