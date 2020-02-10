استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

حلب-سانا

استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن انفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع مدينة عفرين تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح بعضهم حالته خطرة إضافة إلى احتراق ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ومنذ احتلال قوات النظام التركي مدينة عفرين في آذار من العام 2018 بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا تنتشر الفوضى والانفلات الأمني في المدينة نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة عليها والتحكم بمصير المدنيين فيها.