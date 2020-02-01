إعلان النتائج النهائية للامتحان التقويمي الوطني لحملة الإجازة غير السورية في طب الأسنان

دمشق-سانا

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النتائج النهائية للامتحان التقويمي الوطني لحملة الإجازة غير السورية في طب الأسنان “دورة أيلول 2019”.

وكان المركز أجرى الجزء العملي من الامتحان التقويمي الوطني يومي 27 و28-1-2020 في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق.

وتجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.