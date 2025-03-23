كهرباء طرطوس تنفذ أعمال صيانة لعدة خطوط متضررة في صافيتا ومشتى الحلو

طرطوس-سانا

نفذت ورشات الطوارئ التابعة لشركة كهرباء طرطوس، مجموعة من أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية في صافيتا ومشتى الحلو، وذلك لضمان وصول التيار الكهربائي خلال فترات الاستجرار دون انقطاع.

وأوضح مدير شركة كهرباء طرطوس محمد ديري أن أعمال الصيانة في ريف مدينة صافيتا شملت إصلاح أعطال لثلاثة خطوط توتر في الساحل وبعمرة والمشتى، وتجسير قاطع محولة منطقة “بيت دقيق” المتضرر، إلى جانب إبدال قاطع محولة “حربوق” وتركيب فواصم توتر، إضافة إلى شد خطوط مقطوعة في مناطق المراحات والسيسنية ورأس الخشوفة ومجدلون البستان ومفرق عين الكرم والهرمل.

وأضاف ديري: إن أعمال الصيانة في مشتى الحلو شملت شد مسافة مسروقة في منطقة عين بشريتي، وفك شبكة ملتفة في دوير الملوعة، مع إصلاح فواصم في تابلو المحولة، وإصلاح عطل فاز لكابل عداد مشترك، مبيناً أنه تم أيضاً فك شبكة ملتفة في كفرون سعادة، مع شد خط فاز مقطوع إضافة إلى تركيب خطوط شبكة مقطوعة وإصلاح عددٍ من الفواصم في بيت أصلان.

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