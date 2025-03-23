ورشات الخدمات الفنية بحمص تستمر بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في القصير

حمص- سانا

تواصل مديرية الخدمات الفنية في حمص أعمال ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في عدة أحياء من مدينة القصير، بهدف تسهيل حركة الأهالي والمركبات.

مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس عماد السلومي بيّن في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات أنهت اليوم أعمال ترحيل الأنقاض في قسم من شوارع حي الروضة غربي مدرسة الصناعة، والأعمال مستمرة في شارع المستوصف وشوارع جنوب وغرب الساعة وشارع الوحدة في القصير.

ولفت السلومي إلى أن المديرية تواصل عمليات إزالة الأنقاض في الشوارع المحيطة بالمدرسة الريفية وطريق المركز الصحي باتجاه جامع رمزون وحي التضامن بالمدينة، مضيفاً أن المديرية باشرت أيضاً بعمليات إزالة وترحيل الأنقاض في الشارع المؤدي لجامع الأربعين، وطريق العاصي الغربي وحي الحرية والسوق الشرقي ومحيط الفرن الآلي في مدينة القصير.

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