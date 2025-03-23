بالتعاون مع شركات تركية… ورشة لوزارة الزراعة حول دور البحث العلمي والمشاريع التقنية ‏في بناء الأمن الغذائي

‏دمشق-سانا ‏

أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع عدة شركات تركية متخصصة بالابتكار ‏الزراعي اليوم ورشة علمية بعنوان “دور البحث العلمي والمشاريع ‏التقنية الكبرى في بناء الأمن الغذائي في سوريا- ميكنة قطاع النخيل نموذجاً”، ‏وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وتهدف الورشة التي حضرها وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد وسفير ‏تركيا بدمشق برهان أوغلو، إلى مناقشة سبل تعزيز الأمن الغذائي الوطني و‏التحديات والفرص في تطوير زراعة النخيل، وآليات تطوير إنتاج الأسمدة والبذور ‏والمبيدات، وتوفير المياه وتحسين التربة، واستعراض أحدث الحلول في ‏التلقيح والتعفير الآلي للنخيل عبر أجهزة عالية التقنية.‏

الوزير الأحمد أشار في تصريح لـ سانا إلى أهمية ‏التعاون الزراعي بين سوريا وتركيا، من خلال الاستفادة من النهضة العلمية ‏والتقنية التركية، وخاصة في مجال الميكنة الحديثة في مجال تلقيح النخيل، ‏مبيناً أن السوريين الذين كانوا في تركيا ساهموا بشكل لافت في تطوير ‏التقنيات في تركيا وأسسوا شركات علمية وتقنية ذاع صيتها بتركيا وخارجها.‏

من جهته لفت السفير التركي في دمشق برهان أوغلو إلى أن تركيا مهتمة بدعم قطاع ‏الزراعة في سوريا، وتطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، وإدخال التقانات ‏والمكننة الزراعية التركية الحديثة إلى سوريا، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ‏السوري وتخفيف التكاليف وتسهيل انسياب البضائع الزراعية السورية ‏للخارج بسلاسة.‏

وبين مدير شركة “‏Materialsan‏” التركية الدكتور أحمد المحمد أن الورشة ‏تهدف إلى تعريف الفنيين السوريين بتقنيات الزراعة بتركيا، ورفد الزراعة ‏السورية بالتقنيات الحديثة والمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي بشقيه النباتي ‏والحيواني، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تحسين إنتاج البذور وتلقيح ‏أشجار النخيل.‏

من جانبه أوضح مدير التعاون الدولي بوزارة الزراعة المهندس بسام الحسين ‏أن الورشة أقيمت للاطلاع على أهم التقنيات التركية الحديثة وخاصة الأجهزة ‏المتخصصة في تلقيح النخيل المنتج من قبل شركة “‏GreenOrky‏” ‏التركية، والذي يساعد في زيادة إنتاج النخيل وتخفيف عناء المزارعين، ‏بالإضافة إلى تطرق الورشة لموضوع آليات تطوير إنتاج الأسمدة والبذور والمبيدات وتوفير ‏المياه وتحسين التربة. ‏

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