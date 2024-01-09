استبدال وتركيب محولات كهربائية جديدة في بلدتي تعنيتا والشيخ سعد بطرطوس

طرطوس-سانا

نفذت ورشات التشغيل التابعة للشركة العامة لكهرباء طرطوس أعمال استبدال وتركيب محولات كهربائية جديدة ذات استطاعات أكبر في بلدتي تعنيتا والشيخ سعد بمحافظة طرطوس.

وأوضح مدير الشركة المهندس عبد الحميد منصور لمراسلة سانا أن ورشات التشغيل في منطقة الشيخ سعد قامت باستبدال محولة، وتركيب أخرى باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بالقرب من مفرق عين المسقى، وإضافة محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في حارة بيت عطية، لافتا إلى أن قسم كهرباء بانياس قام أيضاً باستبدال محولة معطوبة في بلدة تعنيتا بمحولة هوائية جديدة باستطاعة 100 كيلو فولط أمبير.

وأشار منصور إلى أنه من الـ 25 من الشهر الماضي حتى نهايته قامت ورشات التشغيل باستبدال حوالي عشر محولات كهربائية باستطاعات مختلفة في بانياس وصافيتا ومشتى الحلو.

وبين مدير الشركة أنه ضمن خطة الشركة والمتابعة المستمرة من قبل الكوادر الفنية تقوم ورشات التشغيل باستبدال العديد من المحولات الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، بهدف التوزيع الأمثل للتيار الكهربائي، والتقليل من الأعطال الحاصلة في الشبكة، إضافة إلى معالجة الفصولات القسرية الناتجة عن زيادة الأحمال، ومعالجة انخفاض التوتر.

وذكر منصور أن ورشات التشغيل تواصل على مدار الساعة أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال الحاصلة على شبكتي التوتر المنخفض والمتوسط من أجل تحسين واقع التيار الكهربائي في المنطقة.

هيبه سليمان

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