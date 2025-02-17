اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة لها في اللاذقية ‏

اللاذقية-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت اليوم في محافظة اللاذقية، على ضرورة أن تكون سوريا دولة ديمقراطية مدنية عمادها المواطنة، وتعكس طموحات وتطلعات أبنائها.
وشدد المشاركون في الجلسة التي أقيمت في مبنى المحافظة وضمت 150 شخصية من جميع الأطياف، على ضرورة إقرار قانون يضمن الحريات للجميع، وتعزيز قيم التسامح والأخلاق في المجتمع، والاهتمام ببناء الإنسان كونه أساس البناء، وتعزيز دور المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وضمان مشاركتها بالحياة السياسية، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي والعمل على الإصلاح الممنهج للمؤسسات عبر الاعتماد على الكفاءات، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد، والعمل على رفع العقوبات عن سوريا.
وطالب المشاركون بالاهتمام بالقطاع التعليمي ومؤسساته، وتفعيل دور الشباب وتعزيز دور الإعلام والثقافة وإصلاح القضاء، وضرورة ترسيخ مبدأ فصل وتفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته وتطوير القوانين التي تحمي الحقوق.
كما ركز المشاركون على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والعمل على بناء جيش قوي وطني يحمي البلاد، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأكد ماهر علوش رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أهمية الحوار وفعاليته، لإثراء المرحلة بأكبر حجم ممكن من الأفكار القيمة البناءة، فيما أكدت عضو اللجنة هند قبوات ضرورة تعزيز ثقافة الحوار في المرحلة المقبلة لبناء سوريا الجديدة، ومعالجة جميع الجراح التي عانى منها المجتمع السوري، مشددة على ضرورة رسم صورة سوريا المستقبل بمشاركة الجميع دون إقصاء، وإرساء العدل على أسس سليمة.
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