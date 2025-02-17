اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة لها في اللاذقية ‏

اللاذقية-سانا‏

تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار ‏الوطني السوري التي عقدت اليوم في محافظة اللاذقية، على ضرورة أن تكون ‏سوريا دولة ديمقراطية مدنية عمادها المواطنة، وتعكس طموحات وتطلعات ‏أبنائها.‏

وشدد المشاركون في الجلسة التي أقيمت في مبنى المحافظة وضمت 150 ‏شخصية من جميع الأطياف، على ضرورة إقرار قانون يضمن الحريات ‏للجميع، وتعزيز قيم التسامح والأخلاق في المجتمع، ‏والاهتمام ببناء الإنسان كونه أساس البناء، وتعزيز دور المرأة التي تمثل ‏نصف المجتمع، وضمان مشاركتها بالحياة السياسية، وتحسين الواقع ‏المعيشي والاقتصادي والعمل على الإصلاح الممنهج للمؤسسات عبر ‏الاعتماد على الكفاءات، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ‏الاقتصاد، والعمل على رفع العقوبات عن سوريا.‏

وطالب المشاركون بالاهتمام بالقطاع التعليمي ومؤسساته، وتفعيل دور الشباب ‏وتعزيز دور الإعلام والثقافة وإصلاح القضاء، وضرورة ترسيخ مبدأ فصل ‏وتفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته وتطوير القوانين التي تحمي الحقوق.‏

كما ركز المشاركون على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والعمل ‏على بناء جيش قوي وطني يحمي البلاد، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية ‏وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأكد ماهر علوش رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أهمية ‏الحوار وفعاليته، لإثراء المرحلة بأكبر حجم ممكن من الأفكار القيمة البناءة، ‏فيما أكدت عضو اللجنة هند قبوات ضرورة تعزيز ثقافة الحوار في المرحلة ‏المقبلة لبناء سوريا الجديدة، ومعالجة جميع الجراح التي عانى منها ‏المجتمع السوري، مشددة على ضرورة رسم صورة سوريا المستقبل بمشاركة ‏الجميع دون إقصاء، وإرساء العدل على أسس سليمة.‏

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