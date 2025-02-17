دوريات الرقابة التموينية في طرطوس تسحب عيّنات غذائية من الأسواق ‏للتأكد من سلامتها ومعاقبة المخالفين ‏

طرطوس-سانا
سحبت دوريات الرقابة التموينية في محافظة طرطوس عيّناتٍ من مادتي السمن البلدي ورقائق البطاطا خلال جولة لها اليوم على بعض أسواق مدينة طرطوس، لإجراء التحاليل اللازمة عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
وبيّن المراقب التمويني سامي قاروط في تصريح لمراسلة سانا أن سحب عيناتٍ من المادتين جاء بعد الاشتباه بهما، بسبب عدم وجود بياناتٍ على عبواتِ مادة السمن توضح تاريخ ومصدر وصلاحية المنتج، وهي بهذه الحالة تعتبر مادة مجهولة المصدر، في حين أتى الاشتباه بمادة رقائق البطاطا ” الشيبس ” من ناحية سوء التخزين .
وأضاف قاروط : تم حجز المادتين لدى أصحاب المحال بعد سحب العينات بموجب محضر حجز يُحظّر بيعهما للمواطنين إلى حين ظهور نتائج التحاليل وفق النماذج الثلاثة ” الجرثومية والكيميائية وتحليل حفظ المادة “، داعياُ إلى ضرورة التزام أصحاب الفعاليات والمحال بعرض وتخزين المواد والسلع وفق شروط ومعايير السلامة الصحّية، وعدم حيازة أو بيع مواد ذات صفة طبّية مخصصة للصيدليات .
بدوره بين المراقب التمويني حسين المشرف أن الجولة الأولى كانت على سوق الهال شمال شرق مدينة طرطوس، وبعد معاينة ومعايرة بعض الموازين والقبانات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء، تبيّن أنها بحالة جيدة ومعظمها يعمل بدقة عالية، مشيراً إلى أن الخلل الحاصل في بعضها سببه الاستخدام المتكرر لها ولا علاقة له بعمليات الغش أو التلاعب بِكود القبانات .
وأشار المشرف إلى أخذ تعهدات خطّية من أصحاب القبانات التي تبيّن وجود خلل فيها، بإصلاحها وإعلام المديرية لإجراء الكشف عليها بعد الإصلاح، ومعايرتها للتأكد من سلامتها .
من جهته مندوب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية إسماعيل الزعيم، بيّن أن الهدف من جولة اليوم هو التحقق من دقّة الموازين والقبانات المستخدمة لمكافحة الغش والتلاعب بالأوزان، وسحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ولفت الزعيم إلى أن هذا العمل يأتي في إطار سعي جهاز الرقابة التموينية لتعزيز وتوسيع العمل ضمن الأسواق، للحد من الممارسات غير القانونية والحفاظ على سلامة المواد الغذائية والمستهلك، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد ظهور نتائج التحاليل ومتابعة المادة من المصدر أصولاً .
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