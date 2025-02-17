دوريات الرقابة التموينية في طرطوس تسحب عيّنات غذائية من الأسواق ‏للتأكد من سلامتها ومعاقبة المخالفين ‏

طرطوس-سانا

سحبت دوريات الرقابة التموينية في محافظة طرطوس عيّناتٍ من مادتي ‏السمن البلدي ورقائق البطاطا خلال جولة لها اليوم على بعض أسواق مدينة ‏طرطوس، لإجراء التحاليل اللازمة عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات ‏ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .‏

وبيّن المراقب التمويني سامي قاروط في تصريح لمراسلة سانا أن سحب ‏عيناتٍ من المادتين جاء بعد الاشتباه بهما، بسبب عدم وجود بياناتٍ على ‏عبواتِ مادة السمن توضح تاريخ ومصدر وصلاحية المنتج، وهي بهذه الحالة ‏تعتبر مادة مجهولة المصدر، في حين أتى الاشتباه بمادة رقائق البطاطا ” ‏الشيبس ” من ناحية سوء التخزين .‏

وأضاف قاروط : تم حجز المادتين لدى أصحاب المحال بعد سحب العينات ‏بموجب محضر حجز يُحظّر بيعهما للمواطنين إلى حين ظهور نتائج التحاليل ‏وفق النماذج الثلاثة ” الجرثومية والكيميائية وتحليل حفظ المادة “، داعياُ إلى ‏ضرورة التزام أصحاب الفعاليات والمحال بعرض وتخزين المواد والسلع ‏وفق شروط ومعايير السلامة الصحّية، وعدم حيازة أو بيع مواد ذات صفة ‏طبّية مخصصة للصيدليات .‏

بدوره بين المراقب التمويني حسين المشرف أن الجولة الأولى كانت على ‏سوق الهال شمال شرق مدينة طرطوس، وبعد معاينة ومعايرة بعض الموازين ‏والقبانات التي تستعمل في عمليات البيع والشراء، تبيّن أنها بحالة جيدة ‏ومعظمها يعمل بدقة عالية، مشيراً إلى أن الخلل الحاصل في بعضها سببه ‏الاستخدام المتكرر لها ولا علاقة له بعمليات الغش أو التلاعب بِكود القبانات . ‏

وأشار المشرف إلى أخذ تعهدات خطّية من أصحاب القبانات التي تبيّن وجود ‏خلل فيها، بإصلاحها وإعلام المديرية لإجراء الكشف عليها بعد الإصلاح، ‏ومعايرتها للتأكد من سلامتها .‏

من جهته مندوب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي ‏طرطوس واللاذقية إسماعيل الزعيم، بيّن أن الهدف من جولة اليوم هو التحقق ‏من دقّة الموازين والقبانات المستخدمة لمكافحة الغش والتلاعب بالأوزان، ‏وسحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية ‏للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏

ولفت الزعيم إلى أن هذا العمل يأتي في إطار سعي جهاز الرقابة التموينية ‏لتعزيز وتوسيع العمل ضمن الأسواق، للحد من الممارسات غير القانونية ‏والحفاظ على سلامة المواد الغذائية والمستهلك، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات ‏القانونية بحق المخالفين بعد ظهور نتائج التحاليل ومتابعة المادة من المصدر ‏أصولاً .‏

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