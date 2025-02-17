مديرية التربية في السويداء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة القارئ المتميز ‏بموسمها التاسع ‏

السويداء-سانا‏

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالسويداء اليوم المرحلة الأولى من مسابقة ‏القارئ المتميز بموسمها التاسع، وذلك بمشاركة الراغبين من جميع الطلاب ‏للحلقتين الأولى والثانية، للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. ‏

وذكرت رئيسة شعبة المكتبات في مديرية التربية والتعليم بالسويداء مروى ‏الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن المسابقة تأتي انطلاقاً من أهمية تفعيل ‏دور المكتبة المدرسية، وتحفيز الطلاب على المطالعة، والمساهمة في بناء ‏شخصيتهم الثقافية.‏

وبينت الخطيب أن المرحلة الأولى على مستوى المدارس تستمر لغاية ‏السادس عشر من الشهر القادم، وتتطلب من كل طالب يرغب بالمشاركة ‏قراءة ما لا يقل عن خمسة كتب متوفرة ضمن المكتبات المدرسية، على أن ‏يتم تقييم المشاركات من قبل لجان من المختصين لاختيار المتأهلين للمرحلة ‏الثانية على مستوى المجمعات التربوية، التي تقام في الثاني والعشرين من شهر آذار القادم تمهيداً لاختيار الفائزين فيها للمرحلة النهائية على مستوى ‏المحافظة، المقرر إقامتها في السادس من شهر نيسان القادم.

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