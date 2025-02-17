مديرية التربية في السويداء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة القارئ المتميز ‏بموسمها التاسع ‏

السويداء-سانا
أطلقت مديرية التربية والتعليم بالسويداء اليوم المرحلة الأولى من مسابقة القارئ المتميز بموسمها التاسع، وذلك بمشاركة الراغبين من جميع الطلاب للحلقتين الأولى والثانية، للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
وذكرت رئيسة شعبة المكتبات في مديرية التربية والتعليم بالسويداء مروى الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن المسابقة تأتي انطلاقاً من أهمية تفعيل دور المكتبة المدرسية، وتحفيز الطلاب على المطالعة، والمساهمة في بناء شخصيتهم الثقافية.
وبينت الخطيب أن المرحلة الأولى على مستوى المدارس تستمر لغاية السادس عشر من الشهر القادم، وتتطلب من كل طالب يرغب بالمشاركة قراءة ما لا يقل عن خمسة كتب متوفرة ضمن المكتبات المدرسية، على أن يتم تقييم المشاركات من قبل لجان من المختصين لاختيار المتأهلين للمرحلة الثانية على مستوى المجمعات التربوية، التي تقام في الثاني والعشرين من شهر آذار القادم تمهيداً لاختيار الفائزين فيها للمرحلة النهائية على مستوى المحافظة، المقرر إقامتها في السادس من شهر نيسان القادم.
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