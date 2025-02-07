الشاعر الشاب يزن عيسى يحصد الجائزة الثالثة في مسابقة أمير الشعراء

دمشق-سانا

حصد الشاعر الشاب يزن قاسم عيسى الجائزة الثالثة في مسابقة أمير الشعراء في دورتها الـ 11 لهذا العام.

وجاء فوز يزن بالمركز الثالث في المسابقة التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بعد تأهله للمرحلة النهائية بقرار من لجنة التحكيم، والتي منحته أعلى درجة بين الشعراء العرب المشاركين، ولكن تعذر التصويت من سوريا لدعم عيسى أثر في ترتيبه النهائي، ليكون السوري الوحيد الذي تأهل للنهائيات، منذ أن أحرز الشاعر حسن بعيتي لقب أمير الشعراء سنة 2009.

والشاعر يزن عيسى من مواليد ريف صافيتا عام 1998، درس هندسة التحكم الآلي في جامعة طرطوس وماجستير إدارة الأعمال في الجامعة الافتراضية السورية، وقدم العديد من المشاركات الثقافية والشعرية في مهرجانات وأمسيات ثقافية في سوريا وخارجها، وحاز على عدة جوائز محلية ودولية منها: جائزة “كلمات الأمل” الموجهة للشباب الناطقين باللغتين العربية والألمانية – شتوتغارت، 2022، والمركز الثاني في جائزة اتحاد الكتاب العرب للأدباء الشباب – طرطوس 2020، وجائزة نسيب عريضة في حمص 2021، كما فاز بالجائزة الثانية ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2024 عن فئة الشعر، وصدر له ديوان شعري مطبوع بعنوان “أجنحة تحاول فهم الريح” إضافة إلى العديد من القصائد المنشورة في عدة صحف ومواقع عربية.

يشار إلى أن أمير الشعراء برنامج أدبي يأخذ شكل مسابقة في مجال الشعر العربي، حيث يتم في آخر كل مسابقة تتويج شاعر بلقب أمير الشعراء.

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