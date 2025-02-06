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في سياق ملاحقة فلول النظام البائد.. حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفرتخاريم

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حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد.

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