في سياق ملاحقة فلول النظام البائد.. حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفرتخاريم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من الجمهورية السلوفينية
2025-02-06
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع وكالة “الأونروا”
2025-02-06
مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون في مجال النقل
2025-02-06
عبر اتصال هاتفي الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتوليه منصب رئاسة الجمهورية
2025-02-05
مباحثات سورية أردنية للتعاون في المجال الصحي
2025-02-05
تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية ضمن اجتماع سوري تركي
2025-02-05
ملك الأردن وأمير قطر يؤكدان دعم سوريا
2025-02-05
محليات
وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
2025-02-06
وقفة تضامنية للدفاع المدني في ساحة الأمويين إحياء لذكرى الزلزال
2025-02-06
وزارة الداخلية: يمنع إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين
2025-02-06
صيانة وتشغيل الإشارات الضوئية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بدمشق
2025-02-06
بدء تسليم هويات مؤقتة لمن سووا أوضاعهم بالسويداء
2025-02-06
الأمن العام بحماة يقبض على أفرادٍ ادعوا أنهم متطوعون أرسلتهم مديرية التنمية
2025-02-06
الأرصاد الجوية: الحرارة تواصل انخفاضها وثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 1000 متر
2025-02-06
رياضة
نيوكاسل يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم
2025-02-06
مواجهة قوية بين ميلان وروما في كأس إيطاليا لكرة القدم
2025-02-05
بعد تخطيه لومان… باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا
2025-02-05
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
اقتصاد
بمشاركة 88 شركة… انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
2025-02-06
63 مليون دولار الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة مياه دمشق وريفها العام الحالي
2025-02-06
اتفاق على إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار
2025-02-05
بمشاركة 88 شركة.. انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي غداً
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة بحرينية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي
2025-02-05
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
2025-02-05
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syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بمشاركة 88 شركة… انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
وزير الكهرباء يبحث مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية مشاريع توليد الكهرباء
وقفة تضامنية للدفاع المدني في ساحة الأمويين إحياء لذكرى الزلزال
وزارة الداخلية: يمنع إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات
الرئيس الشرع: نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين سوريا وتركيا على كافة الأصعدة
الرئيس أردوغان: الشعب السوري الذي ألهم المنطقة بعزيمته على المقاومة قادر على إعادة إحياء بلده
تركيا ومصر تؤكدان دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها
فيدان: العلاقات التركية السورية ستكسب زخماً كبيراً خلال المرحلة القادمة
مباحثات سورية تشيكية للتعاون في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه شرب في المناطق الأشد احتياجاً
في سياق ملاحقة فلول النظام البائد.. حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفرتخاريم
2025-02-06
حملة أمنية
2025-02-06
mohamad
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لقطات من انطلاق فعاليات معرض خان الحرير النسيجي التخصصي “ربيع وصيف 2025” بنسخته السادسة على أرض مدينة المعارض بدمشق
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